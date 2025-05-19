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Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников Минпросвещения

Мошенники начали обманывать россиян под видом сотрудников Минпросвещения

Мошенники, представляясь сотрудниками Минпросвещения или экзаменационных комиссий, звонят жертвам и требуют срочно зарегистрироваться на фальшивом «портале сдачи ЕГЭ», запрашивая код из СМС под предлогом подтверждения личности.

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