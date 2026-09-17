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Царьград

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СК РФ проверяет исчезновение девушки в Михайловске 16 сентября

СК РФ проверяет исчезновение девушки в Михайловске 16 сентября

Следственный комитет Российской Федерации по Ставропольскому краю расследует исчезновение 17-летней девушки из Михайловска, которая покинула свой дом днем 16 сентября и с тех пор не вернулась.

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