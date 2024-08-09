Родченкова пустили по второму кругу: перебежчик готовит новую атаку на наших фигуристок, "художниц" и синхронисток

В ходе очередного этапа американской кампании по «изоляции» России в мировом спортивном движении готовится серия «громких расследовательских публикаций» о якобы выявленном допинге среди отечественных спортсменов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Дядя-депутат не спас от возмездия: Банда мажоров держала в страхе всю Феодосию. Покалеченного чемпиона не простили никому
- Индонезия пообещала отправить свои корабли в Россию: 300-милионная страна протянула Москве руку дружбы
- Секреты Министерства просвещения РФ: деньги российские, история таджикская, "оккупанты" русские
Свежие комментарии