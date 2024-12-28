НАТО усилит военное присутствие на Балтике в ответ на инциденты с кабелями Ирина ВальковаНедавние инциденты с повреждениями подводных кабелей в Балтийском море привели к решению Североатлантического альянса усилить военное присутствие в этом стратегически важном регионе.