В офисе Зеленского заявили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

Политика как она есть

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita заявил, что Киев не удовлетворен результатами переговоров в Стамбуле, которые прошли между украинской и российской делегациями 16 мая.