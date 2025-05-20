В офисе Зеленского заявили о неудовлетворенности переговорами в Стамбуле

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью Rzeczpospolita заявил, что Киев не удовлетворен результатами переговоров в Стамбуле, которые прошли между украинской и российской делегациями 16 мая.
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