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"Битое стекло" в горле без температуры: что за инфекция валит россиян с ног

"Битое стекло" в горле без температуры: что за инфекция валит россиян с ног

С началом осени россияне всё чаще рассказывают о похожих симптомах ОРВИ. Среди основных жалоб: резкая боль в горле, насморк, сухость слизистых и сильная слабость.

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