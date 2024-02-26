Итак, времена чтения с фонариком под одеялом, когда "дать почитать" нечто официально неодобряемое воспринималось как знак дружбы и сердечного доверия, а так же становилось поводом для "ссоры навек" из-за не отданной вовремя книги к нам возвращаются! «Мегамаркет» подтвердил «Ъ», что маркетплейс изъял из продажи книги, указанные в списке ограничений в связи с законом о запрете […] Сообщение Платон — выйди вон! появились сначала на Дзен дневник.