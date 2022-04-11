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Резервный фонд правительства России пополнят на 273,4 млрд рублей

Резервный фонд правительства России пополнят на 273,4 млрд рублей. Средства будут направлены в том числе на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций.

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