Резервный фонд правительства России пополнят на 273,4 млрд рублей. Средства будут направлены в том числе на обеспечение стабильности экономики в условиях внешних санкций.
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