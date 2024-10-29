Белый флаг не спас от смерти. ВСУ убили гражданских, которые пытались сбежать из Часова Яра

Евгений Марковский

В этом плане совсем не понятно: как это немецкий фашист строит (а может уже и построил) завод по производству снарядов для всу, которые потом будут убивать наших людей? Неужели не знают его нахождение и почему он еще не уничтожен?! Запад хочет навязать нам переговоры с этими ублюдками чтобы вооружить их и через некоторое время все повторится! Не делайте ошибки хрущева, из этих бандерлогов вырастут еще более бандрлоговики!