Elena Mayorova/Globallookpress ВСУ убили группу гражданских лиц, которые пытались сбежать из Часова Яра.
Белый флаг не спас от смерти. ВСУ убили гражданских, которые пытались сбежать из Часова Яра
Комментарии
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лл
лина любимцева
Это вы ВЕРНО СКАЗАЛИ!!!
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7 час.
ninikooo Митусова
И там были те, кого « схватили на улице, а они отчаянно сопротивлялись». Мрази они!
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7 час.
Евгений Марковский
В этом плане совсем не понятно: как это немецкий фашист строит (а может уже и построил) завод по производству снарядов для всу, которые потом будут убивать наших людей? Неужели не знают его нахождение и почему он еще не уничтожен?! Запад хочет навязать нам переговоры с этими ублюдками чтобы вооружить их и через некоторое время все повторится! Не делайте ошибки хрущева, из этих бандерлогов вырастут еще более бандрлоговики!
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2 час.
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