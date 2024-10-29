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Белый флаг не спас от смерти. ВСУ убили гражданских, которые пытались сбежать из Часова Яра

Белый флаг не спас от смерти. ВСУ убили гражданских, которые пытались сбежать из Часова Яра

Elena Mayorova/Globallookpress ВСУ убили группу гражданских лиц, которые пытались сбежать из Часова Яра.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Это вы ВЕРНО СКАЗАЛИ!!!
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7 час.
ninikooo Митусова
И там были те, кого « схватили на улице, а они отчаянно сопротивлялись». Мрази они!
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7 час.
Евгений Марковский
В этом плане совсем не понятно: как это немецкий фашист строит (а может уже и построил) завод по производству снарядов для всу, которые потом будут убивать наших людей? Неужели не знают его нахождение и почему он еще не уничтожен?! Запад хочет навязать нам переговоры с этими ублюдками чтобы вооружить их и через некоторое время все повторится! Не делайте ошибки хрущева, из этих бандерлогов вырастут еще более бандрлоговики!
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2 час.

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