В МИД РФ назвали приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным

Именно предвзятый и фальшивый.Финляндия направляя наемников на Украину,помогая им деньгами и оружием пытается из него козла сделать,а из себя "ангелочков" изображать с серьезным видом!

Eduard

На Западк совсем обнаглели:совершая перевороты,взрывая газопроводы,и прочее нас учат морали,мол Закон.Их властт давно наплевала на все законы и держится на том,что сам суд давно предвзятый и фальшивый.Закон один на всех,хотт на рабосего,хотт для министра,это же поеятно! Судить Струбба надо за вмешательства в чужие страны,в страны,где к власти приходят на переворотах!