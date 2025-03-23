ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Москва считает пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии предвзятым и политически мотивированным.
В МИД РФ назвали приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным
Комментарии
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Eduard
Именно предвзятый и фальшивый.Финляндия направляя наемников на Украину,помогая им деньгами и оружием пытается из него козла сделать,а из себя "ангелочков" изображать с серьезным видом!
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17 час.
Eduard
На Западк совсем обнаглели:совершая перевороты,взрывая газопроводы,и прочее нас учат морали,мол Закон.Их властт давно наплевала на все законы и держится на том,что сам суд давно предвзятый и фальшивый.Закон один на всех,хотт на рабосего,хотт для министра,это же поеятно! Судить Струбба надо за вмешательства в чужие страны,в страны,где к власти приходят на переворотах!
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17 час.
Eduard
Аморальная абсолютная власть учит всех морали.Им это не к лицу!
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17 час.
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