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В МИД РФ назвали приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным

В МИД РФ назвали приговор Тордену предвзятым и политически мотивированным

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Москва считает пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии предвзятым и политически мотивированным.

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Комментарии
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Eduard
Именно предвзятый и фальшивый.Финляндия направляя наемников на Украину,помогая им деньгами и оружием пытается из него козла сделать,а из себя &quot;ангелочков&quot; изображать с серьезным видом!
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17 час.
Eduard
На Западк совсем обнаглели:совершая перевороты,взрывая газопроводы,и прочее нас учат морали,мол Закон.Их властт давно наплевала на все законы и держится на том,что сам суд давно предвзятый и фальшивый.Закон один на всех,хотт на рабосего,хотт для министра,это же поеятно! Судить Струбба надо за вмешательства в чужие страны,в страны,где к власти приходят на переворотах!
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17 час.
Eduard
Аморальная абсолютная власть учит всех морали.Им это не к лицу!
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17 час.
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