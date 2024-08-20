Через 2 дня уже не спасти: какие смертельные болезни россияне привозят из отпуска

Поездки за границу — это замечательная возможность провести отпуск, познакомиться с новыми культурами и насладиться живописными пейзажами, но путешествия в экзотические страны в любой момент могут обернуться госпитализацией.
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