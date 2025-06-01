Странности войны Письмо дяди Кости №2. В нем написано, что их привезли в Харькове, а вот куда дальше, он, понятно, не зналКараваны птиц надо мной летятПролетая в небе мимо.
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Странности войны Письмо дяди Кости №2. В нем написано, что их привезли в Харькове, а вот куда дальше, он, понятно, не зналКараваны птиц надо мной летятПролетая в небе мимо.
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