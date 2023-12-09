Военный эксперт Литовкин: США не помогают Украине, они воюют с Россией

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин прокомментировал публикацию Military Watch Magazine о том, что ряд политиков в США не желают продолжать помощь Украине из-за огромных потерь западной техники и провала контрнаступления, начатого летом 2023 года.
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