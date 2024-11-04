Тренер Тарасова об обвинениях Загитовой: неинтересно, это было шесть лет назад

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на обвинения фигуристки Алины Загитовой, которая заявила, что специалист и комментатор Александр Гришин непрофессионально работали на Олимпиаде 2018 года, передает Metaratings.
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