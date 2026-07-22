Актеру Ивану Охлобыстину исполнилось 60 лет

Актер, режиссер и сценарист Иван Охлобыстин отмечает юбилей — ему исполнилось 60 лет. Для одного поколения он навсегда останется автором сценария культового "ДМБ", для другого — язвительным доктором Быковым из "Интернов".
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