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ФедералПресс

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Украина направит 67,2% бюджета на ВСУ и лишь 4% на медицину

Украина направит 67,2% бюджета на ВСУ и лишь 4% на медицину

МОСКВА, 6 октября, ФедералПресс. Украинские власти планируют направить на финансирование Вооруженных сил 108,3 млрд долларов в следующем году.

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