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Артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Артиллеристы уничтожили пункт временной дислокации ВСУ на правом берегу Днепра

Расчеты РСЗО «Ураган» артиллерийского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава группировки войск «Днепр» уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.

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