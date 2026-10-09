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Царьград

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Bloomberg: Центральный банк Испании повысил прогноз инфляции

Bloomberg: Центральный банк Испании повысил прогноз инфляции

Центральный банк Испании пересмотрел прогноз инфляции, ожидая её рост до 3,9% к 2026 году и 3,7% в 2027 году.

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