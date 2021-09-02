Сильный сексуальный темперамент у мужа

Женские страстиКрасотаСильный сексуальный темперамент у мужа Хотелось поинтересоваться как в других семьях. У меня слабый сексуальный темперамент, а у мужа сильный.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьAalmenЧрезмерная увлечённость ускоряет приход старости, есть продукты снижающие половую активность (например хмель, добавляйте в пищу). А что касается увлечений, посмотрите в месте с ним и поговорите о желаниях.Валерий АлексеевХе*ня.Валерий АлексеевПодставьте свой клитор губам мужа. Сразу либидо подскочит.VVsevolodЛучше сразу разойтись, пусть найдет себе пару по темпераменту. Любовница на стороне как средство от спермотоксикоза не поможет. А уж подстраиваться под жену у него никак не получится, рано или поздно взорвется.RRosomahaНе понятно из этой секс драмы сколько им обоим лет, то что для молодой жены, по её же словам, ей секса столько не надо, а муж хочет её везде и по много раз в день это конечно удивительная история, но объяснимая. Молодой мужчинка судит о сексе по порно, и считает, что он, это может и в свою жизнь встроить, как говорится кино оно и в Африке кино, а в жизни для таких экспериментов нужны всегда два актёра единомышленника, с выбором он пролетел, девушка оказалась земная, может даже повседневные заботы не дают ей толком расслабиться, а ему со своими мультиками в головушке придётся сделать вывод, но это уже другая история и думаю найдётся такой же сказитель как и в этом случае и нам её поведает....Nika ArА поговорить?Татьяна Козина (Дейнега)Я знаю такую пару, это моя близкая подруга с детства. Они прожили всю жизнь, трое взрослых детей и трое внуков. Пищала, жаловалась мне, но жила.А сейчас крепкая пара, несколько лет спят по разным кроватям.Комментировать
Свежие комментарии