Электротранспорт выдавливает нефть: Европе пророчат закрытие до 30% НПЗ

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Комментарии
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МЕ
Михаил Е
А электричество где брать будут? Вентиляторы с панельками себя как-то не очень оправдали, или нам очередной раз врут про &quot;загнивающий Запад&quot;?
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20 час.
Андрей Шишинов
&quot;связано с ростом популярности электромобилей&quot; И насколько же выросла эта популярность? По данным западных аналитиков продажи электричек рухнули на 40% по сравнению с прошлым годом. И некоторые западные автопроизводители отказываются от разработок новых и выпуска &quot;старых&quot; электромобилей в связи с отсутствием спроса.
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17 час.

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