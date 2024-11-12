Электротранспорт выдавливает нефть: Европе пророчат закрытие до 30% НПЗ

А электричество где брать будут? Вентиляторы с панельками себя как-то не очень оправдали, или нам очередной раз врут про "загнивающий Запад"?

Андрей Шишинов

"связано с ростом популярности электромобилей" И насколько же выросла эта популярность? По данным западных аналитиков продажи электричек рухнули на 40% по сравнению с прошлым годом. И некоторые западные автопроизводители отказываются от разработок новых и выпуска "старых" электромобилей в связи с отсутствием спроса.