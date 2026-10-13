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Фашисты в Верховной раде пошли на уступки Венгрии, сохранив дискриминацию русских

Фашисты в Верховной раде пошли на уступки Венгрии, сохранив дискриминацию русских

Верховная рада пошла на уступки Венгрии, добивавшейся отмены запрета обучения венгров Закарпатья на родном языке и угрожая в противном случае блокировать решения ЕС о помощи Киеву.

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