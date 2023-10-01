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Сенат США одобрил проект финансирования правительства без выделения денег Киеву

Сенат США одобрил проект финансирования правительства без выделения денег Киеву

Сенат Соединенных Штатов Америки принял законопроект о финансировании правительства, в котором не обозначено выделение финансовой помощи Украине, согласившись с требованиями представителей Республиканской партии.

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