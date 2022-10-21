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Иэн Миллер не приедет в «Енисей» по семейным причинам. Клуб расторг контракт с американцем

«Енисей» объявил о расторжении договора с атакующим защитником Иэном Миллером (31 год, 190 см). Игрок не сможет присоединиться к красноярскому клубу по семейным обстоятельствам.

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