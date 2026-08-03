Информация об отключении России от глобального интернета оказалась ложной

Распространённая в интернете информация о том, что Финляндия намерена разрушить оптоволоконные линии связи, ведущие в Россию, и тем самым отключить страну от глобального интернета, не соответствует действительности.
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