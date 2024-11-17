Чиновниками становятся люди, за которых не стыдно, и Артём Жога - это раз. Врио губернатора одного из регионов назначена женщина, "живущая за двоих", - это два.
Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Пятнистый
Надо бы собянина, воробьева и беглова заменить, чтоб за мигрантишек не топили. беглов в Питере допустил, что в 51 по моему отделении полиции весь состав - азеры, вот кто он после этого?
Ответить
12 час.
Поля Русс
БЕЗУМИЕ....МЫ ЧТО? СОШЛИ С УМА??
Ответить
9 час.
Владимир Назанский
А почему можно думать, что герой войны, человек смелый и честный, автоматически обладает всеми знаниями, навыками, компетенциями для управленческой работы? Ворошилов и Буденный уже занимали супер высокие должности...
Ответить
8 час.
Свежие комментарии