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Жога - это раз. Дальше будет интереснее: Смотрите, кто в резерве

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Чиновниками становятся люди, за которых не стыдно, и Артём Жога - это раз. Врио губернатора одного из регионов назначена женщина, "живущая за двоих", - это два.

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Комментарии
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