В Пермском крае побит 68-летний температурный рекорд. Об этом пишет портал Ura.ru.«Из-за аномально теплой осени 17 октября термометры показали +17,8°C, что на 2,4°C выше предыдущего рекорда 1958 года.
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