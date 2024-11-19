Не дай Бог вам услышать, как ругаются хорошенькие актрисы).

На последнем курсе в институте, все студенты театральных институтов, устраивались на работу и носились по московским театрам с показами театральных отрывков!Я был спокоен-меня уже пригласил "Современник"На Мосфильме утвердили ставку 13 рублей 50 копеекВ этот день, с моей однокурсницей , показывались в ТЮЗ, играли Карла Гольдони "Трактирщицу".