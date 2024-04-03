Генеральный директор Hut8: "На этот раз банкротства биткойн-майнеров будут происходить реже"

Генеральный директор компании Hut 8, Ашер Геннот, прогнозирует, что в ближайшие годы будет гораздо меньше майнинговых компаний занимающихся добычей биткойнов (BTC), которые подадут заявления о банкротстве, по сравнению с 2022 годом.
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