Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

Ekonomim: экспорт из Турции в Россию снизился в 2024 году на 32,1 % Экспорт из Турции в РФ снизился в первом квартале 2024 году из-за санкций Запада и проблем с переводами почти на треть, до 2,1 миллиарда долларов, пишет Ekonomim.