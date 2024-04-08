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Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

Поставки товаров из Турции в Россию резко снизились

Ekonomim: экспорт из Турции в Россию снизился в 2024 году на 32,1 % Экспорт из Турции в РФ снизился в первом квартале 2024 году из-за санкций Запада и проблем с переводами почти на треть, до 2,1 миллиарда долларов, пишет Ekonomim.

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