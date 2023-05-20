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Сыгран третий тур на международном шахматном турнире в Шардже

Сыгран третий тур на международном шахматном турнире в Шардже

Во главе турнирной таблицы на международном шахматном турнире в Шардже (Объединенные Арабские Эмираты) сразу четыре шахматиста после третьего тура 19 мая, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.

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