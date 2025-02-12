Экипаж Ка-52М ударил по личному составу ВСУ в Курской области

Также была поражена техника противника Экипаж вертолета Ка-52М ударил по личному составу, бронированной и автомобильной технике украинской армии в приграничном районе Курской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
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