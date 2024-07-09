В России начали принимать заказы на новейший BMW M5

Премьера M5 нового, уже седьмого по счету поколения состоялась буквально в конце июня, а уже в начале июля на российских классифайдах начали появляться объявления с предложением заказать модель, еще не вставшую на конвейер.
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