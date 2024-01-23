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СПГ из России нужен: в Бельгии сомневаются в способности отказаться от импорта

СПГ из России нужен: в Бельгии сомневаются в способности отказаться от импорта

СПГ из России нужен: в Бельгии сомневаются в способности отказаться от импорта Татьяна АрестоваПравительство Бельгии в замешательстве из-за возможности отказа от поставок СПГ из России на фоне поправок, вносимых в законодательство Евросоюза.

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