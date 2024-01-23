СПГ из России нужен: в Бельгии сомневаются в способности отказаться от импорта Татьяна АрестоваПравительство Бельгии в замешательстве из-за возможности отказа от поставок СПГ из России на фоне поправок, вносимых в законодательство Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии