Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Украинский кризис: «Ничего не делая, Трамп сделает все»

Украинский кризис: «Ничего не делая, Трамп сделает все»

Дональд Трамп в случает своей победы на президентских выборах в США не станет распускать НАТО. Об этом в интервью  в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил независимый бельгийский политический аналитик, профессор Гилберт Доктороу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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