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Innostage: более 525 миллионов записей пользователей в России были украдены с начала года

Innostage: более 525 миллионов записей пользователей в России были украдены с начала года

Эксперты ИТ-компании Innostage сообщают о росте числа утечек данных в российском бизнес-сегменте. За период с января по декабрь 2024 года было похищено свыше 525 миллионов уникальных записей пользователей.

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