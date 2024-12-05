Innostage: более 525 миллионов записей пользователей в России были украдены с начала года

Эксперты ИТ-компании Innostage сообщают о росте числа утечек данных в российском бизнес-сегменте. За период с января по декабрь 2024 года было похищено свыше 525 миллионов уникальных записей пользователей.
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