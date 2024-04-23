Матвиенко: Киевский режим — террористический режим

МОСКВА (ИА Реалист). Признать так называемую Украину государством-террористом невозможно, но киевский режим, безусловно, террористический, заявила в интервью РИА Новости спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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