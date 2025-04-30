Кровавый клоун продолжает куражится над сверхдержавой

Давненько не брали мы в руки шашек не было у нас Р. Ищенко! А между тем он написал замечательную статью, отрывок из которой я сегодня утащу к себе, дабы под рукой было.
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