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Кровавый клоун продолжает куражится над сверхдержавой

Давненько  не  брали  мы  в  руки  шашек не было  у  нас  Р. Ищенко! А  между  тем  он  написал   замечательную  статью, отрывок  из  которой  я  сегодня утащу к  себе, дабы  под  рукой было.

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