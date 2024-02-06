Какие маленькие ритуалы на счастье можно провести с домашними животными Алёна ЮрьеваДля многих из нас наши домашние животные — это не просто питомцы, а верные спутники, которые могут приносить радость, умиротворение и, как оказывается, помощь в различных жизненных ситуациях.