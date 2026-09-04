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Рязанские новости

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В Рязанской области ночью сбили БПЛА

В Рязанской области ночью сбили БПЛА

В течение прошедшей ночи с 3 на 4 сентября в период с 20:00 до 8:00 по московскому времени дежурными силами ПВО были перехвачены и уничтожены 490 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями регионов России.

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