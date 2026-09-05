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Регионы России

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Поединок Хамзата Чимаева на турнире RAF завершился массовой дракой

Поединок Хамзата Чимаева на турнире RAF завершился массовой дракой

Поединок с участием бойца из Чечни Хамзата Чимаева и американца Диллона Дэниса на турнире американской лиги Real American Freestyle (RAF) в Сент-Луисе завершился массовой дракой, сообщает MMA Fighting.

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