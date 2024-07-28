Паспорт гражданина Сингапура назван самым «сильным» в мире

Звание самого «сильного» паспорта в мире в 2024 году было присвоено сингапурскому документу. Индекс Henley Passport Index, созданный лондонской консалтинговой фирмой по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners, получает эксклюзивную информацию от Международного управления воздушного транспорта для оценки «места паспорта в глобальном спектре мобильности», уточняет The New York Post.