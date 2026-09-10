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Нижегородская правда

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Почему в Заволжье и Городце снова пропал бензин

Почему в Заволжье и Городце снова пропал бензин

В Заволжье сохраняются перебои с бензином. В городе уже больше недели пустуют многие АЗС. А теперь топлива нет и в соседнем Городце, куда заволжские водители ранее ещё могли доехать, чтобы заправиться.

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