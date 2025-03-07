Цены снизились, а спрос? Отдых в санаториях на восточном берегу Крыма стал дешевле на 20 процентов

Вероятно, снижение цен связано с тем, что на берег мог попасть мазут с борта танкеров, потерпевших крушение в декабре в Керченском проливеЦены на отдых в санаториях на восточном берегу Крыма снизились в среднем на 20 процентов.
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