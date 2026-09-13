У некоторых пользователей iPhone в России появился значок 5G. Самой сети — нет

Оператор МТС сменил отображаемое в Санкт-Петербурге имя сети на MTS 5G После запуска коммерческого 5G в 16 городах в сети появились сообщения некоторых россиян: на iPhone в строке состояния загорелся значок сетей пятого поколения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым