“Я всё еще в шоке”: звезда “Игры престолов” впервые рассказала, как пережила развод Фото: Eastnews/FotoLink Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, впервые рассказала, как пережила развод с музыкантом Джо Джонасом.
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