“Я всё еще в шоке”: звезда “Игры престолов” впервые рассказала, как пережила развод Фото: Eastnews/FotoLink Звезда сериала «Игра престолов» Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк, впервые рассказала, как пережила развод с музыкантом Джо Джонасом.