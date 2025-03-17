Богатый свердловский депутат решил передать место в Госдуме своему сыну, но получил отказ

Депутат Госдумы Зелимхан Муцоев (Первоуральский округ, Свердловская область) — один из богатейших российских депутатов, сооснователь ГК «Регионы» — попытался передать свое место в парламенте одному из сыновей.
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