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Нажился на мигрантах: челябинец вступил в сговор с иностранцами

Нажился на мигрантах: челябинец вступил в сговор с иностранцами

Преступление выявили на северо-западе города.Житель Челябинска решил подзаработать на нечестных мигрантах.

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