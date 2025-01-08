МО Франции: вхождение Маска в администрацию США угрожает космической отрасли ЕС

Вхождение основателя компании SpaceX Илона Маска в американскую администрацию после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа может поставить под угрозу развитие космической отрасли в странах — членах Европейского союза (ЕС).
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