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Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве"

Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве"

Mos.ru/М. Денисова В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 1 и 2 июня в подведомственных департаменту культуры города парках, музеях, культурных центрах и других учреждениях состоятся мероприятия в честь Международного дня защиты детей, сообщил официальный портал мэра и правительства столицы во вторник, 28 мая.

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Комментарии
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А
Алексей
А за шарики цветов радуги не повяжут,???🤪
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17 час.

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