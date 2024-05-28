Празднование Дня защиты детей пройдет в рамках фестиваля "Лето в Москве"

Mos.ru/М. Денисова В рамках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 1 и 2 июня в подведомственных департаменту культуры города парках, музеях, культурных центрах и других учреждениях состоятся мероприятия в честь Международного дня защиты детей, сообщил официальный портал мэра и правительства столицы во вторник, 28 мая.