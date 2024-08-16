NYT: в США 12-летняя девочка умерла после лечения травм смузи вместо лекарств

В Техасе от тяжелых травм и неправильного лечения умерла 12-летняя девочка. Мать и отчим давали ей смузи вместо того, чтобы обратиться за квалифицированной медицинской помощью, сообщила газета The New York Times.
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